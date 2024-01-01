Музей

В музее ИЗО Ингушетии пройдет акция «Музейный марафон»

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Со 2 по 8 января текущего года жители республики получат возможность посетить музей изобразительных искусств совершенно бесплатно в рамках новогодней акции «Музейный марафон», проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

«Музей будет открыт для посещений с 10 до 17 часов каждый день. Сотрудники проведут для гостей увлекательнейшие экскурсии по всем залам и во всех подробностях расскажут об экспонатах, а также о проходящих выставках», — рассказал наш собеседник.

Государственный музей изобразительных искусств республики располагается по адресу: город Карабулак, улица Вассан-Гирея Джабагиева, 139. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8734) 44-48-56.

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