В музее ИЗО Ингушетии пройдет акция «Музейный марафон»

«Музей будет открыт для посещений с 10 до 17 часов каждый день. Сотрудники проведут для гостей увлекательнейшие экскурсии по всем залам и во всех подробностях расскажут об экспонатах, а также о проходящих выставках», — рассказал наш собеседник.

Государственный музей изобразительных искусств республики располагается по адресу: город Карабулак, улица Вассан-Гирея Джабагиева, 139. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8734) 44-48-56.