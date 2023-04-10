В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по стринг-арту

Как проинформировал нас собеседник, данный вид искусства называется стринг-арт. Картинка создается с помощью ниток, которые натягиваются на гвоздики, закрепленные на фанере или другом твердом материале.

Мероприятие 12 апреля в 13:00 проведет знаток стринг-арта Юсуф Аушев.

Билеты приобретайте на сайте vmuzey. com, можно использовать «Пушкинскую карту». Количество участников ограничено.