Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по стринг-арту

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на мастер-класс по созданию изображений нитью, сообщил нашей газете заместитель директора учреждения Алихан Гаирбеков.

Как проинформировал нас собеседник, данный вид искусства называется стринг-арт. Картинка создается с помощью ниток, которые натягиваются на гвоздики, закрепленные на фанере или другом твердом материале.

Мероприятие 12 апреля в 13:00 проведет знаток стринг-арта Юсуф Аушев.

Билеты приобретайте на сайте vmuzey. com, можно использовать «Пушкинскую карту». Количество участников ограничено.

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