МВД

В МВД по Ингушетии можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий

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Информационный центр МВД по Ингушетии оказывает государственную услугу по выдаче справки о реабилитации жертв политических репрессий.

Для ее получения можно обратиться лично или направить заявление почтой по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 14.

Приемные дни: вторник и четверг, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13:00 до 14:00 мск.

Более подробную информацию о месте нахождения объектов оказания госуслуг, графике работы, перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, сроках ее предоставления, можно узнать на официальном сайте МВД (https://06.мвд. рф).

Телефон для справок: 8 (8734) 55-02-65, 8 (999) 492-70-84.

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