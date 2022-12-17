В МВД по Ингушетии можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий

Для ее получения можно обратиться лично или направить заявление почтой по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 14.

Приемные дни: вторник и четверг, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13:00 до 14:00 мск.

Более подробную информацию о месте нахождения объектов оказания госуслуг, графике работы, перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, сроках ее предоставления, можно узнать на официальном сайте МВД (https://06.мвд. рф).

Телефон для справок: 8 (8734) 55-02-65, 8 (999) 492-70-84.