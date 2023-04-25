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В МВД по Ингушетии напомнили об ответственности за пособничество терроризму

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В МВД по Ингушетии напомнили гражданам об ответственности за содействие и пособничество терроризму, что выражается в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение преступлений такого рода.

Деяние наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или другого дохода за период до 3-х лет.

Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также обещание скрыть преступника и так далее. За подобные действия можно получить от 10 до 20 лет тюрьмы.

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