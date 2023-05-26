Прием граждан

В МВД по Ингушетии провели приём граждан

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В Министерстве внутренних дел по Ингушетии заместитель главы ведомства полковник полиции Багомед Маммаев провел очередной приём граждан.

Он выслушал каждого из обратившихся за помощью жителей республики и дал соответствующие поручения и разъяснения.

Как сообщили в МВД по Ингушетии, в основном граждан интересовали вопросы кадрового обеспечения полиции и возможности трудоустройства на службу в органы внутренних дел.

Также Багомед Маммаев принял обращения об оказании помощи в разрешении проблем в сфере гражданско-правовых отношений и о восстановлении в ранее занимаемых в органах внутренних дел должностях. Все обращения были зарегистрированы, после чего полковник заверил граждан, что их заявления будут рассмотрены в установленные сроки и каждый заявитель получит письменный ответ по существу заданных вопросов.

Отмечается, что согласно утвержденному графику приём граждан осуществляется ежемесячно. Предварительно записаться на приём к заместителю министра внутренних дел по Республике Ингушетия полковнику полиции Б. А. Маммаеву можно по телефону 55-04-97.

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