В МВД по Ингушетии провели приём граждан

Он выслушал каждого из обратившихся за помощью жителей республики и дал соответствующие поручения и разъяснения.

Как сообщили в МВД по Ингушетии, в основном граждан интересовали вопросы кадрового обеспечения полиции и возможности трудоустройства на службу в органы внутренних дел.

Также Багомед Маммаев принял обращения об оказании помощи в разрешении проблем в сфере гражданско-правовых отношений и о восстановлении в ранее занимаемых в органах внутренних дел должностях. Все обращения были зарегистрированы, после чего полковник заверил граждан, что их заявления будут рассмотрены в установленные сроки и каждый заявитель получит письменный ответ по существу заданных вопросов.

Отмечается, что согласно утвержденному графику приём граждан осуществляется ежемесячно. Предварительно записаться на приём к заместителю министра внутренних дел по Республике Ингушетия полковнику полиции Б. А. Маммаеву можно по телефону 55-04-97.