В Назрани 10-11 июня пройдет первый Всероссийский турнир по грэпплингу
В Ингушетии во Дворце спорта имени Берда Евлоева «Магас» в Назрани 10-11 июня пройдёт первый Всероссийский (не календарный) турнир по грэпплингу на призы Галаева Альберта Асхабовича.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, победители турнира в возрастной группе «мужчины старше 18 лет» получат кубки, индивидуальные медали, дипломы и денежные призы в размере 30 тысяч рублей.
В свою очередь победители турнира в возрастной группе «юноши 2008-2009 г. р.» и «старшие юноши 2006-2007 г. р.» получат кубки, индивидуальные медали и ценные призы от спонсоров.
Главный судья соревнований — чемпион мира по грэпплингу, судья всероссийской категории Гавриков Роман Николаевич. Главный секретарь соревнований — Козлов Владимир Михайлович.
Турнир проведут при финансовой поддержке строительной компании «Транс-Сервис», а также при поддержке Министерства спорта Ингушетии и Федерации спортивной борьбы республики.