В Назрани 10-11 июня пройдет первый Всероссийский турнир по грэпплингу

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, победители турнира в возрастной группе «мужчины старше 18 лет» получат кубки, индивидуальные медали, дипломы и денежные призы в размере 30 тысяч рублей.

В свою очередь победители турнира в возрастной группе «юноши 2008-2009 г. р.» и «старшие юноши 2006-2007 г. р.» получат кубки, индивидуальные медали и ценные призы от спонсоров.

Главный судья соревнований — чемпион мира по грэпплингу, судья всероссийской категории Гавриков Роман Николаевич. Главный секретарь соревнований — Козлов Владимир Михайлович.

Турнир проведут при финансовой поддержке строительной компании «Транс-Сервис», а также при поддержке Министерства спорта Ингушетии и Федерации спортивной борьбы республики.