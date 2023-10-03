Дзюдо

В Назрани Ингушетии началась подготовка к первенству СКФО по дзюдо

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Ингушетия готовится принять у себя первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

Соревнования пройдут с 5 по 9 октября на главной спортивной площадке региона. Как сообщила пресс-служба Дворца спорта «Магас», 5 октября, в четверг, свою работу начнет комиссия по допуску, состоится семинар судей и тренеров, а также официальное взвешивание в некоторых весовых категориях.

В первенстве примут участие порядка 500 спортсменов из семи северокавказских субъектов. Этот старт является отборочным на первенство России в этой возрастной группе, которое пройдет в ноябре этого года в Барнауле. Отмечается, что в течение трех дней спортсмены будут оспаривать звание лучших в 17-ти весовых категориях.

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