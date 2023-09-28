В Назрани предотвращена попытка самозахвата земли

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, мнимый собственник вырыл траншею, возвел насыпи, тем самым мешая администрации проводить работы по восстановлению дорожного полотна.

Отмечается, что в связи с этим власти Насыр-Корта обратились в Назрановскую прокуратуру, которая оперативно начала проверку, в ходе чего было установлено, что представленные гражданином документы были подложными и земельный участок ему не отводился.

Напомним, не так давно в администрацию Насыр-Кортского округа поступало множество обращений об обустройстве проезжей части на улице Эсмурзиева (участка дороги между улицами Чахкиева и Халмурзиева). Пойдя навстречу просьбам жителей, в июле 2023 года были инициированы работы по восстановлению дорожного полотна на вышеупомянутой улице.