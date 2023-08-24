Выборы

В Назрани проверили готовность избирательных участков к предстоящим выборам

0

В Назрани Ингушетии проводится работа по подготовке к выборам депутатов городского совета пятого созыва, которые пройдут 10 сентября текущего года.

Так, председатель местной территориальной избирательной комиссии Башир Акиев и заместитель главы города Апти Котиков проверили готовность отдельных участков.
Ими было отмечено, что на территории двух образовательных учреждений, в которых расположены избирательные участки, проведен капитальный ремонт. Представители подрядных организаций заверили, что работа уже на стадии завершения. Сразу после ремонта начнется установка необходимого оборудования и подготовка.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрани, всего на территории муниципалитета расположено 22 избирательных участка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Ингушетии оснастили новым оборудованием
Житель Ингушетии подозревается в реализации контрафактного алкоголя
Дзюдоисты из Ингушетии стали призерами международного фестиваля университетского спорта
Ингушский армрестлер Ибрагим Сагов поборется с легендарным Тоддом Хатчингсом в Стамбуле
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Ингушетии
До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за фиктивную прописку иностранцев
В Магасе прошел открытый турнир в честь 10-летия Федерации плавания Ингушетии
Самый красивый двор с цветами оказался у жительницы села Экажево Ингушетии
В Ингушетии ищут мужчину, обстрелявшего автомобиль сводного брата
Вопросы пожарной безопасности обсуждались на заседании КЧС Назрановского района Ингушетии
Агентство RAEX назвало пять лучших школ Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 