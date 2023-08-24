В Назрани проверили готовность избирательных участков к предстоящим выборам

Так, председатель местной территориальной избирательной комиссии Башир Акиев и заместитель главы города Апти Котиков проверили готовность отдельных участков.

Ими было отмечено, что на территории двух образовательных учреждений, в которых расположены избирательные участки, проведен капитальный ремонт. Представители подрядных организаций заверили, что работа уже на стадии завершения. Сразу после ремонта начнется установка необходимого оборудования и подготовка.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрани, всего на территории муниципалитета расположено 22 избирательных участка.