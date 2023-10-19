В Назрани пройдет боксерский турнир среди молодежи «Бьем по негативу четко»

«Такое мероприятие имеет несколько целей. Во-первых, это способ привлечь внимание молодых людей и заинтересовать их спортом, который требует физической активности и правильного образа жизни. Бокс — это не только режим тренировок, но и здоровое питание, отказ от вредных привычек и укрепление физического и психического состояния. Во-вторых, турнир позволяет предоставить молодым спортсменам возможность показать свои навыки и таланты, а также постепенно вжиться в роль профессиональных спортсменов. Такое соревнование может стать для них началом пути к успешной спортивной карьере», — рассказал газете «Ингушетия» председатель Коммолодежи республики Адам Мальсагов.

Отмечается, что турнир предполагает участие юношей разного уровня подготовки, что позволит привлечь как начинающих, так и опытных боксеров. Это создаст условия для обмена опытом и накопления новых знаний в области бокса.