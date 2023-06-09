Водоснабжение

В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение

0

В Назрани Ингушетии в многоэтажках на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение, сообщили в мэрии города.

Ранее к главе города Урусхану Евлоеву обратились жители многоквартирных домов на проспекте Базоркина с жалобами на отсутствие воды.

«Целую неделю по поручению мэра города велись работы на проспекте Базоркина для восстановления подачи водоснабжения: откачивались подвалы, восстанавливались и менялись трубы, очищались колодцы», — подчеркнули в администрации муниципального образования.

О том, что вода пошла, лично убедился и глава Центрального округа Руслан Оздоев, который проверил результаты работы и пообщался с жильцами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания
Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды
В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД
В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход
В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих
Ингушетию посетит делегация из Карелии
В Ингушетии выпускники девятых классов сдают ОГЭ по математике
За повторное «пьяное вождение» житель Ингушетии отработает 200 часов
Проведение вакцинации против полиомиелита обсудили в парламенте Ингушетии
Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по вопросам детской преступности
Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 6 млн руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 