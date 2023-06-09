В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение

Ранее к главе города Урусхану Евлоеву обратились жители многоквартирных домов на проспекте Базоркина с жалобами на отсутствие воды.

«Целую неделю по поручению мэра города велись работы на проспекте Базоркина для восстановления подачи водоснабжения: откачивались подвалы, восстанавливались и менялись трубы, очищались колодцы», — подчеркнули в администрации муниципального образования.

О том, что вода пошла, лично убедился и глава Центрального округа Руслан Оздоев, который проверил результаты работы и пообщался с жильцами.