В Назрани в память о павших в годы ВОВ высадили 150 молодых деревьев

Молодые деревья станут живым памятником погибшим защитникам Родины во время Великой Отечественной войны, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета. ⠀

В мероприятии принял участие председатель правительства региона Владимир Сластенин и мэр Назрани Урусхан Евлоев.

Напомним, международная акция проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Фонда памяти полководцев Победы и реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».