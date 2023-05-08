Акция

В Назрани в память о павших в годы ВОВ высадили 150 молодых деревьев

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В Назрани у городского пруда высадили 150 саженцев клена, рябины и ясеня, в рамках акции «Сад памяти».

Молодые деревья станут живым памятником погибшим защитникам Родины во время Великой Отечественной войны, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета. ⠀

В мероприятии принял участие председатель правительства региона Владимир Сластенин и мэр Назрани Урусхан Евлоев.

Напомним, международная акция проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Фонда памяти полководцев Победы и реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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