Водоснабжение

В Назрани восстановили водоснабжение на одном из проблемных участков

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Мэрией Назрани совместно с Минэнерго Ингушетии и водоканалом прикладываются все усилия для улучшения ситуации с водоснабжением в городе.

Так, на протяжении недели поступали жалобы от жителей, проживающих в доме № 23 на улице Новая, об отсутствии воды. Посредством замены насоса на магасском водозаборе долгожданная вода в квартиры поступила.

Как сообщили в администрации муниципального образования, с аналогичным обращением в ходе приема граждан к градоначальнику обратились жильцы домов №№ 16 и 18. Отмечается, что проблема данных домов также будет решена в течение недели благодаря поддержке регионального Минэнерго.

Глава Центрального округа Назрани Руслан Оздоев также доложил мэру об имеющихся проблемах с водой в нескольких домах на проспекте Базоркина. Урусхан Евлоев поручил ответственным службам в кратчайшие сроки устранить прорыв труб в общежитии № 20 и домах №№ 41 и 44 и привлечь специалистов из регионального водоканала для разрешения ситуации.

 

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