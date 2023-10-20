Муниципалитет

В Назрани вывезли самосвалы мусора из ливневок города

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В Назрани вывезли 4 самосвала мусора из ливневок города — власти муниципалитета чистят забившиеся дождеприемники.

«Основные инструменты рабочих, очищающих городские ливневки, лопата и ведро. Именно ручной труд здесь играет решающую роль, когда необходимо вычистить ливневки не только от грязи, но и от бытового мусора, который бросают зачем-то туда жители республики», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Отмечается, что рабочие освободили ливневки в Центральном административном округе Назрани от завала из пластика и бутылок для свободного прохода дождевой воды.

В настоящее время коммунальные службы уже провели очистку коллектора и дождеприемников и вывезли оттуда четыре самосвала ила и мусора. В перечень работ также входит замена дождеприемных решеток, которые будут заменены в 2024 году.

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