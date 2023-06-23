Водоснабжение

В Назрани заменят километр ветхих водопроводных сетей

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Километр ветхих водопроводных сетей заменят в Насыр-Кортском административном округе города Назрани.

Как сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета, работы будут проведены на улицах Бештоева — 400 метров водопровода, Джабагиева и Газгиреева — по 300 м.

Отмечается, что все указанные участки давно нуждались в обновлении сетей, жители неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой об оказании содействия и при формировании бюджета на текущий год эти работы были учтены.

«Учитывая то, что более 60 % сетей в настоящее время изношены возникает необходимость привлечения и внебюджетных источников к проведению работ. Так, по улице Тихая была проведена работа по обновлению части водопроводной трубы протяженностью 70 метров», — добавили в мэрии.

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