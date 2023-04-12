В Назрановском районе Ингушетии активно проводятся мероприятия по весеннему призыву в армию

Глава Назрановского района Амирхан Измайлов собрал глав сельских поселений на совещание с участием председателя районного совета депутатов Алихана Барханоева.

Участники мероприятия обсудили ход проведения призыва в армию в Назрановском районе. Отмечалось, что некоторые молодые люди под влиянием недостоверной информации из интернета о том, что новобранцев будут отправлять в зону СВО, пытаются уклониться от срочной службы. Но, как много раз уже было сказано, солдаты-срочники не будут участвовать в боевых действиях.

Измайлов поручил главам сёл совместно с ВУСами ежедневно проводить подворовые обходы с целью вручения повесток военнообязанным, а также проводить с ними разъяснительную беседу. Глава района подключил к данной работе и своих заместителей для более эффективного результата.