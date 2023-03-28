Лесничество

В Назрановском районе Ингушетии осмотрели лесной массив в рамках противопожарной деятельности

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Сотрудники отдела ГО и ЧС администрации Назрановского района совместно с представителями чрезвычайного ведомства республики, сельской администрации провели визуальный осмотр леса в окрестностях с. п. Али-Юрт.

Мероприятие проводилось в связи с наступлением тёплой погоды, возрастанием вероятности лесных пожаров. Отмечается, что рабочая группа обследовала лесной массив и осмотрела местность.

Как сообщили в администрации Назрановского района, на данном участке в следующем месяце будет сделана противопожарная опашка. Эта работа направлена на предотвращение внезапного возникновения пожаров.

 

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