В Назрановском районе Ингушетии осмотрели лесной массив в рамках противопожарной деятельности
Сотрудники отдела ГО и ЧС администрации Назрановского района совместно с представителями чрезвычайного ведомства республики, сельской администрации провели визуальный осмотр леса в окрестностях с. п. Али-Юрт.
Мероприятие проводилось в связи с наступлением тёплой погоды, возрастанием вероятности лесных пожаров. Отмечается, что рабочая группа обследовала лесной массив и осмотрела местность.
Как сообщили в администрации Назрановского района, на данном участке в следующем месяце будет сделана противопожарная опашка. Эта работа направлена на предотвращение внезапного возникновения пожаров.