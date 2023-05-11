Призыв

В Назрановском районе Ингушетии прошло очередное совещание по призыву в армию

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Глава Назрановского района Амирхан Измайлов собрал глав сельских поселений для обсуждения вопросов, касающихся весеннего призыва.

«На нашей территории весенний призыв проходит слабо. Довел до глав сёл, что мы ни в коем случае не должны допустить срыва призыва», — подчеркнул глава района.

Отмечается, что участники совещания обменялись мнениями по проблемным аспектам, которые затормаживают процесс работы.

По словам Амирхана Измайлова, такие встречи будут проводиться по мере необходимости до конца весеннего призыва для обсуждения и решения проблем, которые появляются в данном направлении.

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