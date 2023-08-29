Самозахваты

В Назрановском районе Ингушетии проверили жалобу на самозахват земли

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Рабочая группа под председательством начальника управления муниципального имущества и земельными ресурсами администрации Назрановского района Рамазана Бузуртанова выехала в сельское поселение Сурхахи на место возведения бетонных ограждений на одном из земельных участков.

На днях в социальных сетях появилась жалоба на предполагаемый самозахват земли. По поручению главы Назрановского района Амирхана Измайлова, сообщила его пресс-служба, была создана рабочая группа, которая и занялась проверкой информации.

Отмечается, что владелец указанных земельных участков, где начато строительство, сотрудникам администрации предъявил правоустанавливающие документы.

Решение о дальнейшей судьбе земельных участков будет принято после тщательной проверки всей документации.

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