Память

В Назрановском районе Ингушетии увековечат память земляков, проявивших героизм в ходе СВО на Украине

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В Назрановском районе Ингушетии решено организовать работу по увековечению памяти земляков, проявивших героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

Так, в Назрановском районном совете депутатов прошло заседание топонимической комиссии. В мероприятии приняли участие заместитель главы района Эсет Хаутиева, заместитель председателя районного совета Магомед Дударов, главы администраций сельских поселений.

На заседании был вынесен единственный вопрос — об увековечении памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в специальной военной операции на Донбассе.

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