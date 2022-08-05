В Назрановском районе Ингушетии увековечат память земляков, проявивших героизм в ходе СВО на Украине

Так, в Назрановском районном совете депутатов прошло заседание топонимической комиссии. В мероприятии приняли участие заместитель главы района Эсет Хаутиева, заместитель председателя районного совета Магомед Дударов, главы администраций сельских поселений.

На заседании был вынесен единственный вопрос — об увековечении памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в специальной военной операции на Донбассе.