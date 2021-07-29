В Назрановском районе прошло мероприятие антинаркотической направленности

В целях воспитательной работы среди школьников во время летних каникул, а также для пропаганды здорового образа жизни с детьми провели беседу о вреде наркотиков и последствиях их приема.

На мероприятии также были представлены тематические работы воспитанников кружка изобразительных искусств, в которых юные художники отобразили свое негативное отношение к наркозависимости.