В НБ Ингушетии прошла читательская конференция к 100-летию писателя Александра Зиновьева

В мероприятии приняли участие студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, читатели, библиотечные работники, журналисты.

Работу конференции открыла ее организатор и ведущая, заведующая отделом обслуживания читателей и хранения литературы Елизавета Шадиева, которая обратилась со словами приветствия к участникам конференции, рассказала о целях мероприятия. Также она выступила с докладом, в котором содержался анализ жизни и творчества одного из символов возрождения философской мысли в СССР Зиновьева.

Для участников конференции был организован показ видеоматериала о жизни и творчестве Зиновьева. Также работала книжно-документальная выставка, содержащая материалы из фонда Национальной библиотеки, освещающие жизненный и творческий путь писателя. Сотрудниками НБ был подготовлен краткий библиографический обзор выставки.

После завершения мероприятия участники встречи смогли самостоятельно изучить интересовавшие их материалы выставки.