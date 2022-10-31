В НБ Ингушетии прошла читательская конференция к 100-летию писателя Александра Зиновьева
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась читательская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения всемирно известного российского писателя, философа, публициста, социолога Александра Александровича Зиновьева, сообщила пресс-служба учреждения.
В мероприятии приняли участие студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, читатели, библиотечные работники, журналисты.
Работу конференции открыла ее организатор и ведущая, заведующая отделом обслуживания читателей и хранения литературы Елизавета Шадиева, которая обратилась со словами приветствия к участникам конференции, рассказала о целях мероприятия. Также она выступила с докладом, в котором содержался анализ жизни и творчества одного из символов возрождения философской мысли в СССР Зиновьева.
Для участников конференции был организован показ видеоматериала о жизни и творчестве Зиновьева. Также работала книжно-документальная выставка, содержащая материалы из фонда Национальной библиотеки, освещающие жизненный и творческий путь писателя. Сотрудниками НБ был подготовлен краткий библиографический обзор выставки.
После завершения мероприятия участники встречи смогли самостоятельно изучить интересовавшие их материалы выставки.