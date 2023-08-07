В незаконном получении материнского капитала подозревается жительница Ингушетии

Отмечается, что в ноябре 2016 года женщина представила в отделение ПФР по Малгобекскому району и Малгобеку заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, приложив к заявлению поддельное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. На этом основании она получила более 450 тыс. рублей.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.