Мошенничество

В незаконном получении материнского капитала подозревается жительница Ингушетии

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В мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, подозревается жительница Ингушетии. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что в ноябре 2016 года женщина представила в отделение ПФР по Малгобекскому району и Малгобеку заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, приложив к заявлению поддельное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. На этом основании она получила более 450 тыс. рублей.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.

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