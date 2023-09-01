В открытии новой сельской школы принял участие Глава Ингушетии в День знаний

Трехэтажное учебное заведение состоит из пяти блоков, занимает площадь более 12 тыс. квадратных метров. Объект возведен в рамках приоритетного проекта «Образование. Нацпроекты России». Все школьные кабинеты оборудованы в соответствии с самыми высокими современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса.

«У нас нет сомнений, что новая школа многие годы будет готовить умных, ответственных и целеустремленных юных граждан нашей большой, единой страны. В этом году, который объявлен Годом педагога, с особой силой понимаешь, насколько важно иметь такие центры образования, обучения и воспитания подрастающего поколения. Три десятка лет назад невозможно было представить, какая великолепная материальная, техническая, функциональная база будет создаваться в учебных учреждениях такого типа. Сегодня это реальность, мощнейший инструмент позитивного социального развития», — сказал Махмуд-Али Калиматова, обращаясь к учащимся, их родителям, преподавателям.

В новой школе 43 классных кабинета. В них имеются мебель, интерактивные доски, компьютеры, МФУ, документ-камеры, наглядные пособия, таблицы, раздаточный материалы и многое другое. Есть столовая на 174 посадочных места, актовый зал на 252 человека, спортивный зал, мастерские по столярному делу и металлообработке, кабинет кройки и шитья с установкой швейных машин, кабинет кулинарии.

Кроме того, предусмотрены лифты, кабинеты логопеда и психолога, медицинский и стоматологический кабинеты, библиотека с читальным залом и книгохранилищем.

На пришкольной территории расположена спортивная площадка, детский игровой комплекс, теннисный стол, игровой комплекс, тренажер шаговый, футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка.

По словам директора образовательной организации Фуны Тангиевой, в школе созданы абсолютно все условия для успешной работы учителей, для групповых и индивидуальных занятий учащихся.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что необходимо наилучшим образом использовать имеющиеся у школы возможности — учить и воспитывать детей настоящими знатоками наук, трудолюбивыми людьми, спортсменами, патриотами родной страны.

Руководитель региона также поблагодарил строителей за качественную работу, пожелал успехов учителям и учащимся, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.