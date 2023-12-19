В парламенте Ингушетии поздравили с юбилеем журналиста Хаву Аушеву

Вице-спикеры Руслан Паров и Аза Хашиева, зампред комитета по образованию, культуре и информационной политике Батыр Хамхоев тепло поздравили юбиляра и вручили Почетную грамоту Народного собрания РИ за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие журналистики республики.

Как сообщили газете «Ингушетии» в законодательном органе региона, свой трудовой путь Хава Эдальгиреевна начала в 1975 году, работая корректором, корреспондентом и главным редактором газеты «Сердало». Она является лауреатом первой республиканской журналистской премии ЧИАССР, а также обладательницей множества наград и благодарностей глав РИ.

«За годы своей деятельности Хава Эдальгиреевна внесла весомый вклад в развитие республиканской журналистики, объединив вокруг себя талантливых единомышленников», — подчеркнула Аза Хашиева.

Она отметила, что ветераны журналистики составляют золотой фонд телевидения, радио, газет и, воспитывая целую плеяду журналистов, продолжающих их дело, сделали сегодняшнюю журналистику таким важным институтом.