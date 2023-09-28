В подготовке к террористической деятельности подозреваются пятеро жителей Ингушетии

Как отметил собеседник издания, в целях установления на территории республики законов «шариата», на окраине сельского поселения Новый Редант Малгобекского района, граждане принесли «баят» руководителю МТО «Исламское государство», находящемуся за пределами России.

После они достали из багажника «ВАЗ-2199» пять автоматов системы Калашникова, один пистолет Макарова и патроны к ним, затем прошли обучение навыкам обращения с автоматическим огнестрельным оружием, в целях осуществления террористической деятельности. Также присягнувшие тренировались, стреляя по самодельной металлической мишени, в общей сложности каждый из произвел от 20 до 30 выстрелов.

В действиях фигурантов усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).