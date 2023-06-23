Детский отдых

В пришкольных лагерях Ингушетии реализуется проект «Лето Селаlад»

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В Ингушетии в рамках проекта «Лето Селаlад» ребятам, которые отдыхают в пришкольных лагерях, организуют викторины на знание родного языка и фольклора, а также встречи с известными писателями.

Интеллектуальные мероприятия включают в себя викторины по устному народному творчеству, уроки писательского мастерства, конкурсы выразительного чтения и др. Победители состязаний получают журналы «СелаIад» («Радуга») и сладкие подарки.

Программа разработана в прошлом году поэтом, прозаиком, драматургом, главным редактором детского журнала «СелаIад» Бадрудином Горчхановым.

«Через родной язык отражается кодекс поведения, этика и история народа, а национальная самобытность не может существовать без письменности и речи. И прививать любовь к столь важной составляющей самого существования этноса как народа нужно не только в стенах образовательных учреждений», — считает писатель и журналист Султан Мерешков.

На очередном мероприятии в пришкольном лагере в средней общеобразовательной школе № 12 г. Назрани Мерешков передал школьной библиотеке книгу «Подвиги героев бессмертны».

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