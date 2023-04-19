В Пскове и Сочи правоохранители Ингушетии задержали находящихся в розыске двоих жителей региона
В ходе служебной командировки правоохранители Ингушетии совместно с сотрудниками ВОГ МВД в республике, задержали в городе Пскове, обвиняемого в краже, ранее судимого жителя сельского поселения Долаково Назрановского района.
Мужчина доставлен в регион и водворен в следственный изолятор.
Находящегося в федеральном розыске другого подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Малгобекский» совместно с коллегами из отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи задержали в этом городе.
В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба МВД по республике.