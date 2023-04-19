Розыск

В Пскове и Сочи правоохранители Ингушетии задержали находящихся в розыске двоих жителей региона

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В ходе служебной командировки правоохранители Ингушетии совместно с сотрудниками ВОГ МВД в республике, задержали в городе Пскове, обвиняемого в краже, ранее судимого жителя сельского поселения Долаково Назрановского района.

Мужчина доставлен в регион и водворен в следственный изолятор.

Находящегося в федеральном розыске другого подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Малгобекский» совместно с коллегами из отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи задержали в этом городе.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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