В Пскове и Сочи правоохранители Ингушетии задержали находящихся в розыске двоих жителей региона

Мужчина доставлен в регион и водворен в следственный изолятор.

Находящегося в федеральном розыске другого подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Малгобекский» совместно с коллегами из отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи задержали в этом городе.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба МВД по республике.