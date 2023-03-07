Волонтеры

В Ресурсном центре добровольчества Ингушетии прошел образовательный тренинг по медиаволонтерству

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В Ресурсном центре добровольчества Ингушетии провели образовательный интенсив в рамках регионального проекта #ЗаСпасибо по медиаволонтерству.

В течение двух часов участники освоили теоретическую и практическую базу по созданию контента.

Как сообщили в Коммолодёжи республики, медиаволонтёрство — это особый вид добровольчества, когда волонтёры занимаются продвижением, дизайном, фото- и видеосъёмкой для некоммерческих организаций и социальных проектов. По сути, этот вид волонтёрства направлен на развитие и продвижение других.

Отмечается, что участники тренинга познакомились с базовыми аспектами создания контента и работы с информационным пространством. Спикер поделился спецификой медиаволонтёрства, научил слушателей определять целевую аудиторию, выстраивать эффективную коммуникацию, создавать социально ориентированный контент, а также использовать инструменты фоторедактирования и видеомонтажа.

Основной задачей для участников образовательного тренинга стала работа по созданию пресс-релиза о работе Комитета по делам молодёжи Ингушетии. Ребята разделились на команды и распределили между собой респондентов.

Так, первая команда взяла на себя интервью председателя Коммолодежи региона Адама Мальсагова, а остальные три группы интервьюировали начальников отделов.

Напомним, образовательная программа на базе регионального Ресурсного центра добровольчества реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование».

 

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