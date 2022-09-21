В России ускорят процедуру изъятия неиспользуемых земли сельхозназначения

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В России ускорят процедуру изъятия земли сельхозназначения, которую собственник не использует, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на заседании 20 сентября.

Отмечается, что процедуру изъятия участка земли сельхозназначения, которую собственник не использует, смогут запустить, если контролирующий орган определит, что участок простаивал минимум три года к моменту проверки. Как сообщила «Парламентская газета», у владельца будет возможность устранить нарушения в сроки, указанные в предписании, но пока этого не сделает, он не сможет передать участок в собственность другому владельцу.

Статс-секретарь-замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев пояснил, что законопроект направлен на сокращение фактического срока изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения у собственников, которые не используют участки или эксплуатируют их с нарушениями законодательства.

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