В селах Назрановского района Ингушетии прошли сходы жителей по формированию «Ингушской роты»

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Назрановского района Абдул-Мажит Арсельгов, помощник главы Назрановского района, наиб центральной мечети сельского поселения Экажево Исмаил Албогачиев, представитель республиканского военкомата Али Эльджаркиев и главы сельских поселений.

Как сообщили в администрации Назрановского района, именная «Ингушская рота» набирается в 503-м мотострелковом полку, который дислоцируется в сельском поселении Троицкое.

Отмечается, что граждане, проходящие военную службу по контракту (краткосрочный контракт длится от 3 до 12 месяцев, долгосрочный — 3-5 лет) обеспечиваются большим пакетом социальных льгот. В частности, это выслуга лет «один год за три» при участии в специальной военной операции, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12 млн 500 тыс. рублей.

По уже сложившейся традиции беседы на сходах строились в форме диалога. На все поставленные вопросы, спикеры дали развернутые ответы.