В селах Назрановского района Ингушетии состоялись сходы граждан по профилактике экстремизма

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, представители власти, духовенства и правоохранительных органов довели до сведения жителей муниципальных образований информацию о недопустимости противоправных действий, направленных на раскол общества.

Отмечается, что спикеры мероприятия акцентировали внимание граждан, особенно молодого возраста, на уголовной ответственности за организацию беспорядков и участия в них, за террористическую и экстремистскую деятельность.

«Жители сельских поселений и полицейские обсудили, в том числе, пути и способы тесного взаимодействия правоохранительных органов с гражданами, создание стабильных и работающих каналов обратной связи с населением. Все это делается для налаживания диалога и обсуждения первоочередных, острых, волнующих людей проблем, разрешение которых относится к компетенции республиканского МВД», — рассказали полицейские.