Самозахваты

В селе Экажево Ингушетии были зафиксированы самовольные захваты земельных участков

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В сельском поселении Экажево в районе новостроек были зафиксированы самовольные захваты земельных участков.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, составленные акты по поводу самозахватов земель будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер.

«Также был зафиксирован земельный участок, законность которого не внушает доверия. В отношении данного участка свою работу начнут наши сотрудники совместно с главой села», — рассказали в администрации Назрановского района.

Отмечается, что в сельском поселении Экажево инспекционные выезды будут проводиться по мере необходимости. Продолжится работа по проверке правоустанавливающих документов и составлению актов по фактам выявления самозахватов земельных участков.

 

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