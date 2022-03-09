В селе Троицкое Ингушетии провели мониторинг розничных цен на социально значимые продукты

Как отметили в пресс-службе администрации Сунженского района, в большинстве случаев на прилавках было зафиксировано достаточное количество продуктов питания. При этом в некоторых магазинах участники рейда выявили цены выше средних, основной рост цен наблюдается на такие продукты, как мука, сахар и чай. По мнению Мусы Климатова, связанно это с ажиотажным спросом на эти продукты.

Сообщается, что глава села призвал предпринимателей не допускать необоснованного роста и корректировать цены в сторону понижения, а также отметил, что мероприятия по мониторингу цен будут продолжаться.