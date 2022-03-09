Ценовая политика

В селе Троицкое Ингушетии провели мониторинг розничных цен на социально значимые продукты

0

Глава сельского поселения Троицкое Муса Климатов совместно с местными депутатами провёл мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости в торговых точках.

Как отметили в пресс-службе администрации Сунженского района, в большинстве случаев на прилавках было зафиксировано достаточное количество продуктов питания. При этом в некоторых магазинах участники рейда выявили цены выше средних, основной рост цен наблюдается на такие продукты, как мука, сахар и чай. По мнению Мусы Климатова, связанно это с ажиотажным спросом на эти продукты.

Сообщается, что глава села призвал предпринимателей не допускать необоснованного роста и корректировать цены в сторону понижения, а также отметил, что мероприятия по мониторингу цен будут продолжаться.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Из Ингушетии отправились фуры с гуманитарным грузом для беженцев из ДНР и ЛНР
Ингушетия вошла в топ-10 регионов России по социальному расходу бюджета
В Ингушетии завершили строительство долгостроев на 5 млрд рублей
В Назрановском районе Ингушетии обсудили меры, ограничивающие необоснованное поднятие цен
В Назрановском районе Ингушетии провели рейды по местам проживания иностранных граждан
В Насыр-Кортском округе Назрани собрали более 300 пакетов мусора в ходе субботников
Подозреваемый в махинациях с кредитами на 1, 2 млн руб. явился с повинной в полицию в Ингушетии
Житель Ингушетии подозревается в мошенничестве с земельным участком на 17 млн руб.
В Ингушетии связали качественным дорожным полотном три населенных пункта
Ингушский спортсмен Мациев стал победителем первенства Казахстана по греко-римской борьбе
Ингушские дзюдоисты стали победителями первенства Санкт-Петербурга по дзюдо

Главное

Яндекс.Метрика

 