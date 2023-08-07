Капремонт

В селе Верхние Ачалуки Ингушетии завершается капремонт школы

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В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии практически завершен капитальный ремонт 22-й школы. Здесь обновили кровлю, стены, потолок, заменили окна, двери, пожарную сигнализацию. Также проведены работы по замене и устройству систем электроснабжения и электроосвещения, водоотведения и отопления.

Также подрядной организацией благоустроен двор школы. Готовность объекта составляет 92%. На весь объем проводимых работ направлено порядка 31 млн рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В школе, построенной в 1957 году, капитальный ремонт здания проводится впервые. В 2009 году на территории образовательного учреждения был построен спортивный зал, а в 2021-м комфортабельная столовая.

Отмечается, что в СОШ обучается 600 человек, учебный процесс проходит в две смены. Благодаря вводу в эксплуатацию в селе новой школы на 720 мест, проблема двухсменного обучения будет решена.

Напомним, программа капремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» реализуется министерством просвещения вместе с Минстроем России и субъектами страны.

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