В селе Верхние Ачалуки Ингушетии завершается капремонт школы

Также подрядной организацией благоустроен двор школы. Готовность объекта составляет 92%. На весь объем проводимых работ направлено порядка 31 млн рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В школе, построенной в 1957 году, капитальный ремонт здания проводится впервые. В 2009 году на территории образовательного учреждения был построен спортивный зал, а в 2021-м комфортабельная столовая.

Отмечается, что в СОШ обучается 600 человек, учебный процесс проходит в две смены. Благодаря вводу в эксплуатацию в селе новой школы на 720 мест, проблема двухсменного обучения будет решена.

Напомним, программа капремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» реализуется министерством просвещения вместе с Минстроем России и субъектами страны.