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В сельском поселении Долаково Ингушетии продолжается строительство новой школы на 720 мест

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В сельском поселении Долаково Ингушетии возводят новую школу на 720 мест в рамках национального проекта «Образование».

Строительство объекта начали с лета прошлого года. За полгода проделан большой объем работ, строители трудятся изо дня в день, чтобы успеть в срок сдать образовательное учреждение, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района. Для жителей нижней части села — это большой подарок, не надо будет возить детей за три километра в ближайшую школу.

В настоящее время на объекте проходит устройство подпорных конструкций, завершаются кровельные и штукатурные работы, проведено электричество. Новую трехэтажную школу намечают сдать не позднее августа текущего года.

Это будет четвертое общеобразовательное учреждение в Долаково. Две из четырех школ построены еще в советское время и перегружены. Кроме того, с вводом в эксплуатацию объекта появятся новые рабочие места.

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