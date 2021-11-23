Самозахваты

В сельском поселении Плиево Ингушетии пресекли самовольный захват земли

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В сельском поселении Плиево Назрановского района проводятся мероприятия, направленные на недопущение самовольных захватов земель и построек.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ходе данной работы пресечена попытка присвоить земельный участок в окрестностях тутового сада.

В администрации села прошло заседание депутатов, на которое были приглашены имам села Магомед Плиев, а также члены общественного совета. По итогам заседания было принято решение о незамедлительном сносе самовольной постройки в районе сада.

Материалы о незаконных действиях будут направлены в правоохранительные органы.

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