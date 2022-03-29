В сельском поселении Троицкое Ингушетии состоялся сход жителей

В мероприятии приняли участие глава района, сельские депутаты, участковые Сунженского района, глава села, а также руководители учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Троицкого.

На сходе подвели итоги социально-экономического развития Троицкого, обсудили вопросы профилактики правонарушений и преступлений, платежной дисциплины за коммунальные услуги и др.

Отмечается, что за прошлый год в Троицком реконструирован мост, соединяющий улицы Шоссейная и Багаева, благоустроен центральный парк.

Также была проведена установка освещения на перекрестках Багаева — Шоссейная, Ростовская — Шоссейная, на улицах Речная, Братская, Курортная, Ставропольская, а также в центральном парке. Проведен ремонт дорог на улицах Ставропольская (150 м), Орджоникидзеская (600 м), Садовая (1200 м), Л. Толстого (700 м), Ахриева (350 м), Б. Гамботова (450 м), Цокова (650 м), Народная (270 м), Шефская (600 м), Мостовая (670 м), в переулках Международный (400 м), Мостовой (200 м), ремонт дорог с отсыпкой на улицах Джабагиева (450 м), Лесная (300 м), Горчханова (170 м).

Сообщается, что планируется открытие школы на 720 мест и детского сада на 220 мест.