В школе Росгвардии в Ингушетии отметили День учителя
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии и Назрановского полка войск национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в праздновании Дня учителя в подведомственной школе № 2 г. Назрани. Ученики представили гостям яркую концертную программу из танцев и песен, подготовленную вместе с педагогами и классными руководителями. За творчеством ребятишек наблюдали и их родители.
Офицер отделения по военно-политической работе майор Алексей Мажеев поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив важность их работы в деле воспитания достойного поколения.
Озвучил он и поздравления от руководителя Росгвардии генерала армии Виктора Золотова и командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Захарова.