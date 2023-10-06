В школе Росгвардии в Ингушетии отметили День учителя

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии и Назрановского полка войск национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в праздновании Дня учителя в подведомственной школе № 2 г. Назрани. Ученики представили гостям яркую концертную программу из танцев и песен, подготовленную вместе с педагогами и классными руководителями. За творчеством ребятишек наблюдали и их родители.