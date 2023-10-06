Росгвардия

В школе Росгвардии в Ингушетии отметили День учителя

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии и Назрановского полка войск национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в праздновании Дня учителя в подведомственной школе № 2 г. Назрани. Ученики представили гостям яркую концертную программу из танцев и песен, подготовленную вместе с педагогами и классными руководителями. За творчеством ребятишек наблюдали и их родители.

Офицер отделения по военно-политической работе майор Алексей Мажеев поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив важность их работы в деле воспитания достойного поколения.

Озвучил он и поздравления от руководителя Росгвардии генерала армии Виктора Золотова и командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Захарова.

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