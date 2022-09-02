В школе села Экажево Ингушетии установили доску, посвященную кавалеру ордена Мужества Ахмеду Муталиеву

В мероприятии приняли участие представители республиканского военного комиссариата, депутаты единороссы, глава села, юнармейцы, родственники героя. Дети погибшего стали главными участниками церемонии. Много тёплых слов поддержки в адрес семьи героя звучали в его родной школе.

По словам Магомеда Алисханова, руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании республики, дети героя будут на особом контроле государства, им будут оказаны преференции при поступлении в учебные заведения и трудоустройстве на работу.

«О его подвиге будут помнить всегда. Он будет служить примером и объектом подражания для подрастающего поколения. Ахмеду было всего 42 года», — подчеркнул военный комиссар республики Тимур Местоев.