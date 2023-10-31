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В систему «Инцидент Менеджмент» поступило более 5,5 тыс. обращений от жителей Ингушетии

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В систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» в III квартале текущего года поступило 5 656 обращений от жителей Ингушетии. Об этом было сообщено на заседании правительства под руководством вице-премьера Магомеда Евлоева.

По данным ЦУР республики чаще всего (3896) поднимались вопросы ЖКХ. Следующей по популярности темой стала дорожная инфраструктура (347 сообщений), а по вопросам благоустройства жители направили 288 заявок. По сфере образования поступило 205 сообщений, а по проблеме несанкционированных свалок и утилизации твердых коммунальных отходов — 162. Все обращения отработаны своевременно.

Магомед Евлоев обратил внимание представителей структурных подразделений на необходимость оперативно реагировать на сообщения, а также учитывать полноту предоставляемой информации.

«Программа позволяет видеть проблемы, которые волнуют людей, поэтому наша задача быстро и качественно реагировать. Конечно, не на все обращения можно дать положительный ответ или оперативно решить проблему, но жители должны видеть, что органы власти находятся с ними в диалоге, а не игнорирует их», — отметил вице-премьер, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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