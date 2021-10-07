В СК России работает информационный центр для взаимодействия с гражданами

В круглосуточном режиме работает аккаунт информационного центра в Инстаграм — @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk. com/priemnaya_bastrikina и аккаунт информационного центра vk. com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях: «Фейсбук»: facebook. com/infocentrskrf, «Одноклассники»: ok. ru/group/61254572769397.

В информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8 800 100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребенок в опасности»; «Телефон доверия»; «Остановим коррупцию»; «Давление на бизнес» и «Справочная информация».

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения — информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию, отмечается в релизе пресс-службы СК России.