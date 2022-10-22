В СК России создана «горячая линия» для мобилизованных и их семей

Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону — 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). «Горячая линия» работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Также в целях оперативного решения проблем мобилизованных и их семей Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичные каналы связи.

Сотрудники подразделений ведомства в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.

Исполнение поручения поставлено на контроль, председатель СК России потребовал представить доклад по результатам проведенной работы.