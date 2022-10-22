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В СК России создана «горячая линия» для мобилизованных и их семей

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В Следственном комитете России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина создана и функционирует «горячая линия» для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону — 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). «Горячая линия» работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Также в целях оперативного решения проблем мобилизованных и их семей Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичные каналы связи.

Сотрудники подразделений ведомства в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.

Исполнение поручения поставлено на контроль, председатель СК России потребовал представить доклад по результатам проведенной работы.

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