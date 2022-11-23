В СКФО создают региональные центры военно-спортивной подготовки молодежи

Были рассмотрены вопросы организации на базе Общероссийского союза общественных объединений «Российский Союз боевых искусств» региональных центров военно-спортивной подготовки молодежи.

Как прозвучало, аппарат полпреда Президента оказывает регионам СКФО различную поддержку и содействие в реализации указанных поручений.

По итогам совещания был дан ряд указаний и соответствующие рекомендации по организации их исполнения, сообщает пресс-служба полпредства.

Напомним, в сентябре текущего года Владимир Путин поддержал предложение Союза боевых искусств о создании на его базе региональных отделений центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.