Патриотизм

В СКФО создают региональные центры военно-спортивной подготовки молодежи

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В аппарате полпреда Президента России в СКФО совместно с заинтересованными ведомствами и министерствами обсудили создание системы патриотического воспитания молодежи.

Были рассмотрены вопросы организации на базе Общероссийского союза общественных объединений «Российский Союз боевых искусств» региональных центров военно-спортивной подготовки молодежи.

Как прозвучало, аппарат полпреда Президента оказывает регионам СКФО различную поддержку и содействие в реализации указанных поручений.

По итогам совещания был дан ряд указаний и соответствующие рекомендации по организации их исполнения, сообщает пресс-служба полпредства.

Напомним, в сентябре текущего года Владимир Путин поддержал предложение Союза боевых искусств о создании на его базе региональных отделений центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

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