Резонанс

В СКР передано дело о гибели в ДТП в Ингушетии 7 человек, включая троих детей

0

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли семь человек, в том числе несовершеннолетние, сообщается на сайте СУ СКР по региону в среду.

«По версии следствия, 16 июня в 18:30 мск водитель автомобиля Mercedes-Benz E210, двигаясь по дороге в сторону федеральной трассы «Кавказ»" в районе города Сунжа, выехав на полосу встречного движения совершил столкновение с «ВАЗ-21124»", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате аварии от полученных травм скончались семь человек, трое из которых малолетние в возрасте от одного года до девяти лет.

Инцидент будут расследовать по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Дело, заведенное полиций, принято к производству СУ СКР по Ингушетии.

Как пояснили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах региона, в ДТП погибли родители и трое детей из города Сунжа, находившихся в отечественном авто, а также два родных брата – водитель и пассажир иномарки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунжа Ингушетии частично на целый день отключат свет
Делегация Ингушетии приняла участие в церемонии открытия «Аллеи памяти» в Брестской крепости
Рост турпотока в Ингушетию стимулировал повышенный спрос на авиа- и железнодорожные перевозки
При столкновении Mercedes-Benz и «Гранты» в Ингушетии пострадал один человек
Жители Краснодара получили условные сроки за незаконную рубку леса в Ингушетии
Обрушилась часть подпорной стены, ограждающей школу в городе Назрани Ингушетии
В Магасе пройдет форум «Ингушетия против наркотиков-2023»
В Ингушетии практически завершено благоустройство туристского маршрута «Легенды гор»
Президентский грант получил проект федерации спорта слепых Ингушетии
Власти Ингушетии расторгнут контракт с подрядчиком на проведение берегоукрепительных работ
В Ингушетии иностранца осудили на 9 лет за покушение на сбыт героина

Главное

Яндекс.Метрика

 