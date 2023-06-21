В СКР передано дело о гибели в ДТП в Ингушетии 7 человек, включая троих детей

«По версии следствия, 16 июня в 18:30 мск водитель автомобиля Mercedes-Benz E210, двигаясь по дороге в сторону федеральной трассы «Кавказ»" в районе города Сунжа, выехав на полосу встречного движения совершил столкновение с «ВАЗ-21124»", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате аварии от полученных травм скончались семь человек, трое из которых малолетние в возрасте от одного года до девяти лет.

Инцидент будут расследовать по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Дело, заведенное полиций, принято к производству СУ СКР по Ингушетии.

Как пояснили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах региона, в ДТП погибли родители и трое детей из города Сунжа, находившихся в отечественном авто, а также два родных брата – водитель и пассажир иномарки.