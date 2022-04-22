В столице Ингушетии 27 апреля будет работать продовольственная ярмарка

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, на ярмарке будет представлен ассортимент товаров как местных производителей, так и представителей соседних регионов. В частности, можно будет приобрести сельскохозяйственную и мясо-молочную продукцию, овощи, фрукты, мед, орехи, чай и многое другое по ценам ниже рыночных.

Отмечается, что мероприятие пройдет на территории парка площади Алания. Приглашаются к участию предприниматели, ремесленники, художники, все, кому есть что показать на ярмарке.