В столице Ингушетии объявлен конкурс на лучший эскиз въездной стелы

Сообщается, что участники могут представить несколько вариантов эскиза, использовать любые художественные материалы. Оценку эскизов будет проводить жюри, в состав которого входят представители администрации города Магаса и профессиональные художники. Они будут учитывать креативность, оригинальность, эстетическую привлекательность и соответствие эскиза заданию.

Участники конкурса должны представить свои эскизы с указанием своих контактных данных до 6 октября на адрес электронной почты socotdel. magas@mail. ru. Анкету для участия в конкурсе необходимо заполнить по ссылке https://goo. su/sI1xWnu.

Победитель и призеры конкурса получат грамоты и ценные подарки от главы города Зайта Орцханова, отметили в мэрии.