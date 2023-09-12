Конкурс

В столице Ингушетии объявлен конкурс на лучший эскиз въездной стелы

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Мэрия Магаса объявила о начале конкурса на лучший дизайнерский проект художественного оформления въездной стелы. Эскиз должен быть оригинальным, креативным и отражать дух и историю города, сообщила «Ингушетии» пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что участники могут представить несколько вариантов эскиза, использовать любые художественные материалы. Оценку эскизов будет проводить жюри, в состав которого входят представители администрации города Магаса и профессиональные художники. Они будут учитывать креативность, оригинальность, эстетическую привлекательность и соответствие эскиза заданию.

Участники конкурса должны представить свои эскизы с указанием своих контактных данных до 6 октября на адрес электронной почты socotdel. magas@mail. ru. Анкету для участия в конкурсе необходимо заполнить по ссылке https://goo. su/sI1xWnu.

Победитель и призеры конкурса получат грамоты и ценные подарки от главы города Зайта Орцханова, отметили в мэрии.

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