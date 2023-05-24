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В столице Ингушетии откроется пункт отбора на военную службу по контракту

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В столице Ингушетии, по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова, откроется пункт отбора на военную службу по контракту третьего разряда. Готовность офиса проверили премьер-министр республики Владимир Сластенин и первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев.

В данном едином центре жители республики, а также кандидаты из других регионов России, могут подать заявление, пройти медицинское обследование, получить необходимые консультации и пройти военную подготовку, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

По словам начальника пункта Ивана Бартенева, служить по контракту могут граждане от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, а также ограниченно годные в зависимости от степени заболевания, прошедшие медкомиссию и профессионально-психологический отбор.

В настоящее время руководство пункта занято обеспечением всех условий для полноценной работы. Закупается спецтехника, привлекаются необходимые специалисты.

Как правило, в большинстве кандидаты уже имеют опыт службы в вооруженных силах, имеют представление о том, какие обязанности им предстоит выполнять, осознанно идут на военную службу и исполнение своего гражданского долга. Заключение после всех обследований выносит председатель врачебной комиссии.

Здесь же, в центре, кандидат сможет получить консультации юристов, банковских работников, судебных приставов, ему помогут оформить документы и получить услуги нотариуса.

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