В столице Ингушетии открыли мемориал погибшим правоохранителям при исполнении служебного долга

«Сегодня в ГОВД города Магас состоялось торжественное построение сотрудников и юнармейцев в честь открытия мемориала, посвященного сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга», — сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии столицы республики.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, министр внутренних дел по республике Михаил Коробкин, глава администрации Магаса Усман Аушев, а также представители правоохранительных структур республики и семьи погибших сотрудников.

«Ваша ежедневная работа и труд, связанный с огромным риском и ответственностью, требует крепости духа и сильного характера. Мы никогда не забудем тех, кто отдал свои жизни, проявив эти благородные качества, и защитил нас столь высокой ценой», — отметил в своем вступлении Сластенин.

По его словам, сегодня в рядах органов внутренних дел республики, продолжая их дело, трудятся высокопрофессиональные специалисты, которые достойно выполняют свой служебный долг и успешно решают поставленные задачи.

«В памяти нашего народа навсегда останутся имена защитников, которые не побоялись рискнуть своей жизнью ради мирного неба, спокойствия и безопасности в Республике Ингушетия. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Вспоминая всех погибших правоохранителей при исполнении служебного долга, имам Магаса Адам Мержоев прочитал дуа», — отметили в пресс-службе.

Мэр Усман Аушев выразил благодарность главе МВД Михаилу Коробкину и начальнику ГОВД Ахмеду Нальгиеву за проявленную инициативу отдать дань уважения нашим защитникам, создав мемориал памяти.

После торжественной части состоялась посадка саженцев липы вокруг мемориала в память о погибших.

Напомним, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибли более 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих.