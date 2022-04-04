В столице Ингушетии прошла акция «10 000 шагов к жизни»

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, участники акции собрались на территории центральной аллеи Магаса, откуда и начали свой маршрут длиной в 10 000 шагов.

«Ходьба — один из самых простых и в то же время эффективных вариантов аэробной нагрузки, особенно если она проходит на свежем воздухе. Ходьбу принято считать наиболее простым видом спорта. Ведь для того, чтобы начать заниматься, не требуется специальная подготовка», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, 10 тысяч шагов в день — это отличный способ вести активный и здоровый образ жизни, данный метод позволяет привести себя в форму, улучшить общее состояние здоровья, а также отлично подходит для профилактики многих хронических неинфекционных заболеваний.